Australian Open: Jannik Sinner sfida Marcos Giron, orario e dove seguire il match

Sabato 18 gennaio, Jannik Sinner scenderà in campo agli Australian Open per il terzo turno del torneo, affrontando l'americano Marcos Giron, numero 46 del ranking ATP. L'incontro si disputerà sulla Rod Laver Arena di Melbourne alle 19 locali, corrispondenti alle 9 del mattino in Italia. In palio c'è un posto negli ottavi di finale del primo Slam della stagione, che aprirebbe le porte alla seconda settimana del torneo.

L’unico precedente tra i due risale all’ottobre 2023 durante il Masters 1000 di Shanghai, dove Sinner si impose, conquistando matematicamente la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con copertura streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite del torneo attraverso queste piattaforme, assicurandosi di non perdere gli incontri più importanti.

