TikTok vietato negli Stati Uniti: Corte Suprema conferma la legge, Trump rivendica la decisione finale

TikTok sarà vietato negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio 2025. La Corte Suprema ha confermato la legge approvata dal Congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile, respingendo il ricorso presentato dalla piattaforma di proprietà cinese ByteDance. La decisione è stata presa all’unanimità, come riportato dai media americani, e sottolinea i rischi per la sicurezza nazionale associati alle pratiche di raccolta dati di TikTok e ai suoi legami con la Cina.

Nella sentenza, i giudici hanno riconosciuto che per oltre 170 milioni di americani TikTok rappresenta un’importante risorsa di espressione e una fonte di comunità, ma hanno sostenuto che la vendita delle attività statunitensi è necessaria per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Secondo il testo, il divieto non viola il primo emendamento sulla libertà di espressione, nonostante le argomentazioni contrarie presentate dal ricorso della piattaforma.

Donald Trump, commentando la sentenza, ha dichiarato: "Alla fine dipende da me, vedrete quello che farò". L’ex presidente ha lasciato intendere che potrebbe intervenire sul bando con un ordine esecutivo, considerando che l'entrata in vigore del divieto precede di un giorno l'inizio del suo mandato. "Il Congresso ha dato a me la decisione e io la prenderò", ha ribadito, aggiungendo di aver discusso anche della questione con Xi Jinping durante un recente colloquio telefonico.

Per evitare il divieto, ByteDance dovrebbe cedere le operazioni statunitensi della piattaforma. Tuttavia, resta incerto se l'amministrazione in arrivo interverrà per modificare o annullare le misure previste.

Trump valuta ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok e invita il Ceo all'insediamento - Donald Trump sta considerando un ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok per 60-90 giorni, da firmare subito dopo il suo insediamento di lunedì. La legge attuale, approvata con sostegno bipartisan, obbliga ByteDance a vendere la piattaforma per evitare il bando negli Stati Uniti, ma la sospensione permetterebbe di negoziare una soluzione alternativa.

Ilary Blasi conquista Tiktok: video virale in pochi minuti e 80mila follower in 24 ore - Ilary Blasi ha debuttato su tiktok, conquistando rapidamente la piattaforma con il suo primo video ironico che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni e più di 4000 commenti in poche ore. La celebre conduttrice televisiva, nota per la sua simpatia travolgente, ha esordito con una clip di pochi secondi in cui si è presentata come "nuova" sul social e ha chiesto l'aiuto dei follower: "non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi.

TikTok: la lingua dei giovani entra nella Treccani con cinque nuovi termini - Nel 2024, cinque parole nate e diffuse su TikTok sono entrate ufficialmente nella Treccani, segnando l'impatto del social media sul linguaggio quotidiano. TikTok, lanciato nel 2018 come piattaforma per brevi video, è diventato un punto di riferimento per ispirazione e apprendimento, influenzando il lessico italiano grazie ai termini più usati dai creator.