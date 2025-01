Sanremo 2025: i duetti tra Big in difficoltà a causa della scelta delle cover

I duetti tra i Big di Sanremo 2025 sono in alto mare, con difficoltà legate principalmente alla scelta delle cover. I 30 artisti, che il 14 febbraio dovranno esibirsi in una serata di cover insieme ad altri musicisti, hanno la possibilità di duettare anche tra loro, una novità introdotta da Carlo Conti. Questo nuovo formato, pensato forse per gestire la durata dello spettacolo, prevede anche lo spareggio finale delle Nuove Proposte con la proclamazione del vincitore.

Tuttavia, la scelta dei brani per i duetti si sta rivelando un vero ostacolo. Le cover devono provenire dal repertorio musicale italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2024, creando un vasto mare di opzioni. La difficoltà principale risiede nella mancanza di un'intesa immediata tra gli artisti riguardo quale pezzo eseguire insieme. Alcuni abbinamenti già ipotizzati tra i Big si sono arenati proprio su questa scelta, e al momento i duetti già confermati vedono più spesso un Big e un ospite esterno alla gara, con poche eccezioni.

Questa situazione crea complicazioni anche per le case discografiche, che speravano di ridurre i costi di ingaggio e trasferta degli ospiti, nonché per Carlo Conti, che si troverebbe a gestire una serata molto lunga, soprattutto considerando la presenza del 'Dopofestival'. Le case discografiche che hanno più artisti in gara potrebbero vedersi sfumare un'opportunità di risparmio. Alcuni interventi di moral suasion sono in corso, ma la realizzazione dei duetti tra Big rimane incerta.

Inoltre, il rischio che il ritorno d'immagine di una buona performance durante la serata delle cover possa influire sulla classifica finale del festival complica ulteriormente la situazione. Nonostante Conti abbia dichiarato che i voti della serata delle cover non entreranno nella classifica finale, le buone performance passate, come quella degli Stadio nel 2016 e di Angelina Mango nel 2024, dimostrano l'importanza di questo momento anche ai fini della visibilità degli artisti. In un contesto dove le cover sono diventate successi discografici, come nel caso di 'Se telefonando' di Nek nel 2015 e 'Sogna ragazzo sogna' di Alfa e Roberto Vecchioni nel 2024, la tentazione di non condividere una performance vincente con un altro Big è comprensibile. La strada dei duetti tra Big si preannuncia quindi piena di difficoltà, ma chissà se Carlo Conti riuscirà a risolvere il puzzle.

