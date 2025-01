Anticipazioni Farwest, inchiesta su Rigopiano: 8 anni dopo la tragedia, il pericolo di nuove slavine

Questa sera, 17 gennaio, il programma Farwest di Salvo Sottile torna con un'inchiesta esclusiva sulla tragedia di Rigopiano, a otto anni dalla devastante valanga che colpì il resort in Abruzzo. La tragedia, avvenuta il 18 gennaio 2017, ha causato la morte di 29 persone, con 120.000 tonnellate di neve che travolsero l’albergo. Durante l’inchiesta, Farwest svela nuovi elementi sulla catena di responsabilità dietro il disastro. Ma la tragedia potrebbe non essere finita: sul Gran Sasso, infatti, incombe il rischio di una nuova slavina.

Tra le altre inchieste della puntata: un viaggio a Dubai alla ricerca degli evasori fiscali italiani, l’analisi delle rinnovabili che stentano a decollare e il persistente costo delle bollette nonostante il mercato libero, oltre a una retrospettiva sulla storia del cinema pornografico attraverso i suoi protagonisti iconici. In studio, tra gli ospiti, Mario Tozzi, Pablo Trincia, Raffaello Lupi e Rocco Siffredi. Il programma, realizzato da Salvo Sottile, è condotto con il contributo delle inviate e inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iati', Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.

