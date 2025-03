Scaletta Domenica In: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 marzo 2025

Oggi, domenica 30 marzo 2025, alle ore 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma.

Tra gli ospiti in studio, Gigi D'Alessio si racconterà tra carriera e vita privata, esibendosi al pianoforte con alcuni suoi successi come "Non dirgli mai", "Quanti amori" e il suo nuovo singolo "Cattiveria e gelosia".

Patty Pravo, icona della musica pop italiana, presenterà il suo nuovo singolo "Ho provato tutto", scritto per lei da Francesco Bianconi del gruppo rock Baustelle.

Roberto Vecchioni si esibirà con il brano "Sogna ragazzo sogna" e presenterà il suo ultimo libro, "L'orso bianco era nero", scritto con l'intento di far innamorare i lettori della bellezza e del senso profondo delle parole.

Nunzia De Girolamo interverrà per presentare la nuova edizione del programma "Ciao Maschio", che tornerà su Rai 1 in seconda serata dal prossimo sabato 5 aprile.

In occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo", l'attrice Matilda De Angelis, protagonista del film di Greta Scarano "La vita da grandi", al cinema dal 3 aprile, racconterà il significato della pellicola, ispirata alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon.

Infine, Franco e Andrea Antonello, padre e figlio, interverranno per presentare alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici promosse dalla Onlus "I Bambini delle Fate".

