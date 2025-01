Eurodeputati chiedono a Von der Leyen di intervenire contro le ingerenze di Elon Musk nelle elezioni Ue

Quasi quaranta eurodeputati, provenienti da diversi gruppi politici, tra cui l'italiano Sandro Gozi, eletto in Francia con Renew, hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, sollecitandola ad adottare misure contro le ingerenze di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca, dopo quelle in Irlanda. I parlamentari chiedono alla Commissione di verificare la conformità della piattaforma X di Musk al Digital Services Act (DSA) e di agire di conseguenza, vista la sua presunta violazione delle normative europee.

Nel testo, i firmatari, tra cui l'ex premier belga Elio Di Rupo e la deputata francese Nathalie Loiseau, ricordano che von der Leyen aveva promesso, a maggio, di proteggere la democrazia europea con uno "scudo democratico". Secondo i deputati, tale protezione dovrebbe iniziare con l'uso degli strumenti esistenti per contrastare le ingerenze straniere, indipendentemente dalla loro provenienza.

I parlamentari esprimono preoccupazione per il ruolo di Musk, definito non solo come un miliardario straniero, ma anche come un membro dell'amministrazione Trump, noto per criticare duramente gli alleati degli Stati Uniti. Musk, inoltre, utilizza la sua piattaforma social per diffondere le proprie opinioni, sfruttando la visibilità dei suoi post e pubblicando contenuti fuorvianti. La Commissione speciale sullo Scudo democratico del Parlamento Europeo ha annunciato che esaminerà rapidamente il caso.

