Meghan Markle e Billie Eilish donano merchandising a una 15enne colpita dagli incendi in California

Durante una visita ad Altadena, in California, devastata dagli incendi, Meghan Markle e il principe Harry hanno incontrato una madre e sua figlia di 15 anni, la cui casa era stata distrutta dalle fiamme.

La giovane aveva perso una maglietta del concerto di Billie Eilish, lasciata nell'elettrodomestico andato distrutto. Meghan, desiderosa di aiutarla, ha contattato Billie Eilish tramite la sua rete di conoscenze, inclusi Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo.

La cantante ha risposto inviando diversi articoli firmati, tra cui magliette, un disco autografato e una lunch box. Meghan ha condiviso la storia su Instagram, ringraziando Billie Eilish, Adam Levine e Behati Prinsloo per il loro supporto. La duchessa e il principe Harry sono stati attivamente coinvolti negli sforzi di recupero post-incendio, collaborando con organizzazioni come World Central Kitchen per fornire pasti e distribuire beni essenziali alle vittime. Meghan ha anche donato abbigliamento, prodotti di bellezza e pranzi agli adolescenti colpiti attraverso l'organizzazione Altadena Teen Girls.

Meghan Markle e il principe Harry chiedono a Zuckerberg di ripristinare le politiche di fact-checking di Meta - Meghan Markle e il principe Harry hanno invitato Mark Zuckerberg a rivedere le modifiche introdotte nelle politiche di fact-checking di Meta. Secondo le nuove disposizioni, Facebook e Instagram sostituiranno il programma di verifica dei contenuti con un sistema di note della comunità, simile a quello utilizzato su X, la piattaforma di Elon Musk.

Meghan Markle incanta in bianco nuziale agli ESPYs 2024 - Meghan Markle ha catturato l'attenzione di tutti agli ESPYs 2024, accompagnando il marito, il Principe Harry, in un abito bianco che ricordava molto il suo vestito di nozze del 2018. La Duchessa di Sussex ha indossato una replica quasi identica del meraviglioso abito da sposa firmato Stella McCartney che aveva sfoggiato durante il ricevimento del loro matrimonio.

Kate Middleton torna in pubblico dopo mesi - la reazione di Meghan Markle - Meghan ha annunciato il suo nuovo marchio lifestyle 'American Riviera Orchard' a marzo, pubblicando un video di 16 secondi su Instagram dove la duchessa compariva mentre cucinava, disponeva fiori e passeggiava per la sua casa a Montecito, in California.