Trump annuncia la sua prima agenda: deportazioni di immigrati illegali e viaggio in California

Donald Trump, pronto a insediarsi come presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio, prevede di lasciare subito il segno con un numero record di ordini esecutivi. In un'intervista a NBC News, il presidente ha presentato i punti principali del suo programma, annunciando che le deportazioni di immigrati irregolari inizieranno immediatamente. Trump ha dichiarato che non saranno rivelate le città coinvolte, ma l'obiettivo sarà espellere criminali dal Paese.

Durante il giuramento, che si terrà all'interno del Campidoglio a causa del freddo, Trump intende sottolineare temi come unità, forza ed equità. Dopo la cerimonia, il presidente firmerà oltre 100 documenti esecutivi, segnando un record storico.

Nella prima settimana, Trump potrebbe recarsi in California per affrontare la gestione delle risorse idriche nella contea di Los Angeles, devastata dagli incendi. Ha dichiarato di voler facilitare il flusso d'acqua dal nord al sud dello stato attraverso le dighe.

Trump ha anche discusso la possibilità di prorogare di 90 giorni la messa al bando di TikTok negli Stati Uniti, un provvedimento già confermato dalla Corte Suprema. La decisione finale potrebbe arrivare lunedì.

Infine, l'intervista si è conclusa con un commento sulla tregua tra Israele e Hamas. Trump ha espresso dubbi sulla durata dell’accordo e ha affermato di sostenere il premier israeliano Benjamin Netanyahu nell’adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del Paese.

TikTok vietato negli Stati Uniti: Corte Suprema conferma la legge, Trump rivendica la decisione finale - TikTok sarà vietato negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio 2025. La Corte Suprema ha confermato la legge approvata dal Congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile, respingendo il ricorso presentato dalla piattaforma di proprietà cinese ByteDance.

Trump ridefinisce la strategia per Russia e Ucraina: più sanzioni, meno armi - Donald Trump prepara la sua strategia sulla guerra tra Russia e Ucraina con una doppia azione politica. Da un lato, l'inasprimento delle sanzioni contro Mosca, dall'altro, una revisione del sostegno militare a Kiev. Scott Bessent, nominato Segretario del Tesoro, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sarà pronta a imporre sanzioni più severe, soprattutto contro le grandi compagnie petrolifere russe.

Trump nomina Mel Gibson e Sylvester Stallone ambasciatori per rilanciare Hollywood - Donald Trump ha annunciato la nomina di Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight come ambasciatori speciali per Hollywood, definendoli figure chiave per il rilancio dell’industria cinematografica americana. Attraverso il social network Truth, il presidente eletto ha dichiarato: “È un onore annunciare che Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight saranno ambasciatori speciali in un luogo grande ma molto tormentato, Hollywood, California”.