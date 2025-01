California, incidente aereo: aereo da turismo si schianta su magazzino a Fullerton, 15 feriti

Un aereo da turismo è precipitato oggi vicino all'aeroporto municipale di Fullerton, in California, colpendo un magazzino commerciale e provocando diversi feriti. Quindici persone sono state assistite dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 14:00 ora locale, come riportato dal Los Angeles Times. L'impatto ha causato un incendio, mentre il dipartimento di polizia di Fullerton ha evacuato oltre 100 persone dall'edificio situato vicino a Raymer Avenue, a meno di un miglio dall'aeroporto. Il dipartimento dei vigili del fuoco è intervenuto prontamente per domare le fiamme. L'emittente ABC7 ha diffuso immagini dall'alto che mostrano il fumo nero proveniente dall'aereo. Al momento, non sono state fornite informazioni sulle cause dell'incidente.

