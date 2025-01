SYNDUALITY Echo of Ada, disponibile da oggi in accesso anticipato

SYNDUALITY Echo of Ada è disponibile da oggi in accesso anticipato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC per i giocatori che hanno prenotato le edizioni Deluxe o Ultimate.

Per festeggiare, puoi scoprire l’Opening Movie del gioco che mostra i personaggi e la trama relativa alle missioni della modalità Solo:

https://youtu.be/jdADgm1u6J4

InSYNDUALITY Echo of Ada, i giocatori scelgono il loro Magus, una AI companion che li accompagnerà sul campo e cui formeranno un legame, per poi lanciarsi in missioni PvPvE per raccogliere i Cristalli AO e sopravvivere alle numerose minacce, inclusi gli altri Drifter.

Il gioco ha anche una modalità PvE, L’Amasia Investigation, che si focalizza sulla relazione tra Alba, un giovane Drifter, e Ada, il suo Magus, mentre cercano di scoprire la ragione della caduta di Amasia.

uscirà il 24 gennaio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L’accesso anticipato è disponibile da oggi per i giocatori che hanno prenotato le edizioni Deluxe o Ultimate.

