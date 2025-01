Nuovo trailer di SYNDUALITY Echo of Ada

Scopri la verità sulla caduta di Amasia attraverso gli occhi di Alba e Ada nel nuovo trailer di SYNDUALITY Echo of Ada

In SYNDUALITY Echo of Ada, le missioni di investigazione sul Collasso di Amasia permetteranno ai giocatori di scoprire la storia di Alba, un Drifter, e Ada, il suo Magus, che sono apparentemente connessi alla caduta dell’ultima fortezza dell’umanità, Amasia.

I giocatori dovranno andare in missione e ottenere dettagli su quello che è successo prima e durante la caduta di Amasia.

Per il trailer:

https://youtu.be/Iq9MRYEK4VM

In SYNDUALITY: Echo of Ada, i giocatori vestono i panni dei “Drifter” e salgono a bordo del CRADLE alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa, e per scoprire le ragioni del collasso di Amasia

Sceglieranno anche un Magus, la loro AI companion che li accompagnerà sul campo e con cui dovranno creare un legame, cercando di sopravvivere alle minacce che si presenteranno durante le missioni: dai mostri agli altri giocatori.

SYNDUALITY Echo of Ada sarà disponibile dal 24 gennaio 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La prenotazione delle edizioni Deluxe o Ultimate darà diritto all’accesso anticipato del gioco a partire dal 17 gennaio 2025.

Disponibile l'Open Network Test di SYNDUALITY Echo of Ada - L'Open Network Test di SYNDUALITY Echo of Ada è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e i server resteranno online fino al 20 dicembre alle 02:00 am CET.I giocatori che prenotano il gioco avranno la possibile di accedere fino al 22 dicembre alle 07:00 am CET.

SYNDUALITY ECHO OF ADA, DISPONIBILE A GENNAIO 2025 - Ambientato nel mondo futuristico di Amasia, il nuovo sparatutto fantascientifico in terza persona di Bandai Namco Europe, SYNDUALITY Echo of Ada, sarà disponibile dal 24 gennaio 2025 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. È ora possibile pre-ordinare il gioco sia in versione fisica che digitale.

Closed Beta di SYNDUALITY Echo of Ada - SYNDUALITY Echo of Ada, l’Extraction Shooter PvPvE sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, avrà un Closed Beta Test su tutte le piattaforme dal 28 marzo all’1 aprile. Il CBT permetterà ai giocatori di scegliere il proprio companion, chiamato Magus, e il CRADLE, un robot armato, e di provare diverse missioni per raccogliere non solo i cristalli AO, una rara risorsa, ma anche per avere un assaggio di quello che è realmente successo ad Amasia.