SYNDUALITY ECHO OF ADA È ORA DISPONIBILE PER CONSOLE E PC

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia l’uscita per console e PC di SYNDUALITY Echo of Ada, uno sparatutto a estrazione PvPvE basato sui mecha. Nel gioco, si potrà assumere il ruolo dei Drifter, piloti di alcuni agili mecha chiamati CRADLE, esplorando e combattendo attraverso le rovine di Amasia, un mondo post-apocalittico devastato da una pioggia velenosa.

Per combattere in questo scenario pieno di creature mutanti e affrontare altri giocatori dalla lealtà imprevedibile, in modo da recuperare risorse preziose per la propria sopravvivenza, sarà essenziale affidarsi all'aiuto del proprio compagno gestito dall'IA, chiamato Magus. SYNDUALITY Echo of Ada è ora disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Preparati ad affrontare le sfide delle rovine guardando il trailer di lancio del gioco:https://youtu.be/1jytYleAso0 Un tempo ritenuta l'ultimo grande baluardo dell'umanità, la grande città di Amasia è caduta improvvisamente da un giorno all'altro, ma nessuno sembra conoscerne esattamente il motivo.SYNDUALITY Echo of Ada è ambientato nel 2222, anni dopo una misteriosa pioggia velenosa chiamata "The Tears of the New Moon" che ha spazzato via la maggior parte dell'umanità, dando vita a creature deformi che ora danno la caccia agli abitanti rimasti. In questo sparatutto a estrazione PvPvE, i giocatori vestiranno i panni dei Drifter, audaci piloti di mech che si guadagnano da vivere raccogliendo i cristalli AO, una risorsa molto rara. Alla guida di alcuni speciali mech altamente personalizzati, chiamati CRADLECOFFIN, affronteranno avvincenti battaglie con il supporto del proprio partner IA Magus, che offrirà capacità di combattimento uniche, direzioni, suggerimenti e avvisi per aiutarli a esplorare in modo sicuro le rovine, così da sopravvivere e tenersi le ricompense ottenute.Nel gioco, affrontare con successo le diverse sfide di Amasia è importante almeno quanto sapere di quale Drifter è possibile fidarsi, in quanto molti saranno più che lieti di rottamare qualsiasi mech incontrino per privarlo del suo prezioso carico. Il delicato equilibrio tra rischi e ricompense in SYNDUALITY Echo of Ada sarà essenziale per distinguere i Drifter di successo da tutti gli altri. I giocatori potranno quindi scalare le vette delle classifiche e completare missioni per guadagnare crediti e risorse. Inoltre, potranno utilizzare gli oggetti saccheggiati per potenziare il bunker sotterraneo che i Drifter e i rispettivi Magus chiamano casa. Ma dovranno fare attenzione, in quanto ogni avventura nelle rovine metterà a rischio tutte le parti dei propri CRADLE, nonché le armi e i preziosi bottini ottenuti.

