Aggiornamento di SYNDUALITY Echo of Ada

Il primo aggiornamento di SYNDUALITY Echo of Ada aggiunge una nuova mappa da esplorare e ancora più ricompense

Grazie al primo aggiornamento, sono disponibili da oggi nuovi contenuti per SYNDUALITY Echo of Ada. I giocatori ora hanno la possibilità di esplorare una nuova mappa, fronteggiare nuove minacce e guadagnare ricompense eccezionali!

Chi ha completato un certo numero di missioni sbloccherà la nuova mappa di East Amasia che è una combinazione delle zone Nord e Sud. Una volta entrati in questa enorme zona, in cui possono incontrare fino a 20 giocatori, i giocatori potranno completare nuove missioni sulla superficie e guadagnare diverse ricompense, come armi di livello EPIC e CRADLE di livello EPIC! In aggiunta a questo, potranno anche ottenere nuovi outfit scintillanti per i Magus, per poterli personalizzare ancora di più.

Per il trailer:

[Italiano] SYNDUALITY Echo of Ada - Season 1 Trailer

L’aggiornamento garantirà anche la possibilità, trovando artefatti nascosti pieni di significati storici e sbloccando la cronologia degli eventi, di scoprire maggiori dettagli e segreti del passato di Amasia.

SYNDUALITY Echo of Ada è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

