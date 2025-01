GTA Online: Infiltrati a Fort Zancudo, ricompense e bonus

Metti nel mirino l'hangar sotto Fort Zancudo con Il file della forza bruta, in cui potrai prepararti e infiltrarti nella famosa base militare, e poi tentare la fuga guidando il veicolo corazzato Scarab.

Il file con priorità settimanale offre GTA$ aumentati, mentre tutti i file dell'FIB di GTA Online: Agents of Sabotage propongono delle sfide di missione opzionali che forniscono GTA$ aggiuntivi e ricompense per i progressi della carriera. Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare anche GTA$ doppi con I file dell'FIB con priorità fino al 5 febbraio.

Oltre ai lauti guadagni del file con priorità di questa settimana, finendo tre file dell'FIB completerai la sfida settimanale e otterrai 100.000 GTA$ aggiuntivi.

Ottieni la felpa Merryweather

Infiltrarsi su una chiatta della Merryweather e rubare il loro velivolo Tula è uno degli obiettivi principali durante Il file della scatola nera. Questa settimana, completando correttamente questo file dell'FIB, otterrai anche la felpa Merryweather. Le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

GTA$ e RP doppi negli Omicidi in linea

Le opportunità ti stanno chiamando, rispondi con gli Omicidi in linea, uccisioni su commissione e lavori sporchi per la sparuta clientela della tua Agenzia che garantiscono ricompense doppie per tutta la settimana.

Chi possiede un'Agenzia può contattare Franklin per richiedere un omicidio o intercettare le cabine telefoniche che squillano. Se vuoi collaborare con Franklin Clinton per la prima volta, vai sul sito di Dynasty 8 Executive tramite il tuo iFruit per ottenere un'Agenzia.

GTA$ e RP doppi in Salti di rigore di gruppo

Prendi la mira, lanciati con il paracadute e atterra verso il bersaglio in Salti di rigore di gruppo, che fornisce GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti fino al 22 gennaio. Entra in azione tramite l'icona Serie in evidenza di Legion Square.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Che tu preferisca andare su due o quattro ruote, l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian ha quello che ti serve. Passa dalla concessionaria su Power Street per vedere più da vicino la selezione di questa settimana:

Pegassi Esskey (moto)

Vapid Hustler (muscle car, 50% di sconto)

Western Wolfsbane (moto)

Gallivanter Baller LE (SUV, 50% di sconto)

LCC Hexer (moto)

Autosalone Luxury Autos

La vetrina di Luxury Autos propone un duo dinamico di modelli di Vapid con la Vapid Dominator GT (muscle car) e il Vapid Aleutian (SUV). Parcheggia su Portola Drive a Rockford Hills e fai una visita per confrontare le statistiche in negozio o direttamente dal marciapiede.

Altri veicoli in offerta questa settimana

Piazzati tra i primi 3 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi per vincere il veicolo trofeo della settimana: Vapid Flash GT (sportiva).

Vai da Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS per vedere più da vicino il Veicolo di prova premium di questa settimana: la Benefactor Stirling GT (sportiva classica) è una combinazione perfetta di motore ed elementi estetici.

Nell'area di prova: Pfister Comet (sportiva, 50% di sconto), Vapid Blade (muscle car, 50% di sconto), Dinka Akuma (moto)

Ruota fortunata: Benefactor Stirling GT (sportiva classica)

SCONTI

Garage (piccoli, medi, grandi) - 30% di sconto

Vapid Hustler (muscle car) – 50% di sconto

Pfister Comet (sportiva) – 50% di sconto

Vapid Blade (muscle car) – 50% di sconto

Gallivanter Baller LE (SUV) – 50% di sconto

Karin Sultan RS Classic (sportiva) – 30% di sconto

Albany Brigham (muscle car) – 30% di sconto

Mammoth Patriot Mil-Spec (fuoristrada) – 30% di sconto

Declasse Drift Yosemite (muscle car) – 30% di sconto

Declasse Drift Tampa (sportiva) – 30% di sconto

Vapid Clique Wagon (muscle car) – 30% di sconto

Obey Omnis e-GT (sportiva) – 30% di sconto

Buckingham Nimbus (aereo) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

El Strickler (solo per PS5 e Xbox Series X|S, gratis per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza | Fucile a pompa da combattimento (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Minigun (40% di sconto) | Mitragliatrice | Machete | Tubi bomba | Bombe adesive | Granate | Giubbotto antiproiettile

