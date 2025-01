Sanremo, Fedez e Masini insieme per 'Bella Stronza': ipotesi dedica alla Ferragni

Il Festival di Sanremo si prepara a una possibile sorpresa durante la serata dedicata alle cover. Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha rivelato attraverso le sue Instagram Stories che Fedez potrebbe riservare un colpo di scena dal palco dell’Ariston. Secondo quanto anticipato, il rapper sarebbe pronto a duettare con Marco Masini sul brano Bella Stronza, canzone iconica del 1995.

Parpiglia ipotizza che questa scelta potrebbe essere un gesto simbolico rivolto all’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Nelle sue stories, il giornalista ha scritto: “Serata delle cover a Sanremo, Fedez prepara l'attacco mediatico alla sua ex Chiara Ferragni”, rimandando poi a un articolo pubblicato sul suo blog per maggiori dettagli.

L’entourage di Fedez, contattato dall’Adnkronos, ha scelto di non confermare né smentire l’indiscrezione, mantenendo il riserbo con un secco "No comment". L’attesa cresce in vista di venerdì 14 febbraio, quando si terrà la serata dedicata alle cover della 75ª edizione del Festival di Sanremo, per scoprire se davvero il rapper e Masini porteranno sul palco una performance così discussa.

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i co-conduttori tra musica, comicità e glamour - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston per il 75esimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. La rivelazione è avvenuta in diretta al Tg1, dove il direttore artistico ha illustrato una conduzione corale e diversificata, con un cast composto da artisti e personaggi dello spettacolo provenienti da mondi differenti.

Sanremo 2025: iscrizioni aperte al FantaSanremo con nuove regole e modalità di gioco - Da oggi, venerdì 27 dicembre, è possibile iscriversi al FantaSanremo 2025 aggiornando o scaricando l'app ufficiale disponibile su App Store e Play Store per dispositivi iOS e Android, oppure accedendo al sito fantasanremo.com. Le novità principali includono squadre composte da 7 artisti, suddivisi in 5 titolari e 2 riserve, con un budget massimo di 100 baudi per squadra.

Elodie tra Sanremo e i grandi stadi: un 2025 di sfide e nuovi traguardi - Elodie si prepara a un 2025 ricco di novità, partendo dal Festival di Sanremo, dove sarà in gara per la quarta volta con il brano "Dimenticarsi alle 7". Durante la conferenza stampa a Milano, l’artista ha descritto il pezzo come personale e malinconico, sottolineando il suo contributo nella produzione musicale.