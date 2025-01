La prima stagione di Marvel Rivals arriva su GeForce NOW

I Fantastici Quattro si uniscono alla battaglia: la prima stagione di "Marvel Rivals" arriva su GeForce NOW!

Con l'ultimo aggiornamento dell'app, arriva il supporto per gli Apple Vision Pro, Meta Quest 3 e 3S e i dispositivi di realtà virtuale e mista Pico. Inoltre, questa settimana sono disponibili sette nuovi titoli per lo streaming!

Preparati per un epico scontro tra eroi e villain! Il celebre gioco Marvel Rivals arriva sul cloud, giusto in tempo per l'attesissima nuova stagione: Eternal Night Falls. Con GeForce NOW, gli utenti possono immediatamente vestire i panni dei loro supereroi Marvel preferiti e accedere a tutti i contenuti più recenti, senza dover attendere download di patch o aggiornamenti.

La nuova stagione introduce i leggendari Fantastici Quattro: Mister Fantastic e la Donna Invisibile sono già disponibili, mentre La Cosa e La Torcia Umana arriveranno a breve. Esplora tre nuove mappe, immergiti nella frenetica modalità arcade Doom Match e scopri tante altre emozionanti novità!

GeForce NOW si espande a nuove piattaforme con il lancio dell'aggiornamento dell’applicazione 2.0.70. Grazie a questo aggiornamento, il cloud gaming diventa compatibile con gli Apple Vision Pro, i dispositivi Meta Quest 3 e 3S, e i modelli Pico 4 e 4 Ultra. Il roll out completo dell'aggiornamento sarà completato entro il 21 gennaio. Gli utenti di questi dispositivi potranno accedere alla vasta libreria di giochi supportati su GeForce NOW, arricchita dalle tecnologie NVIDIA come DLSS e ray tracing, per vivere un’esperienza di gioco immersiva con frame rate elevati e latenza minima, il tutto su uno schermo di grande impatto visivo.

Date un’occhiata alla lista dei 7 nuovi giochi disponibili su questi dispositivi, oltre che su PC, Mac, SHIELD TV e molte altre piattaforme:

Hyper Light Breaker (Nuovo rilascio su Steam, 14/01)

Aloft (Nuovo rilascio su Steam, 15/01)

Assetto Corsa EVO (Nuovo rilascio su Steam, 16/01)

Generation Zero (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

SMITE 2 (Steam)

Voidwrought (Steam)

GeForce NOW inizia il 2025 con 14 nuovi giochi in arrivo - Due nuovissimi giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana Assicuratevi un posto in prima fila per seguire il keynote di apertura di NVIDIA al CES grazie allo stadio virtuale di GeForce NOW! NVIDIA augura a tutti Buon Anno con il primo GFN Thursday del 2025 che annuncia 14 nuovi giochi in arrivo sul cloud nel mese di gennaio! Gli utenti potranno godere della migliore esperienza di gaming grazie a un elenco di giochi pieno di titoli in uscita, tra cui Builders of Egypt (8 gennaio), Hyper Light Breaker (14 gennaio), Eternal Strands (27 gennaio), Sniper Elite: Resistance (30 gennaio) e molti altri.

NieR:Automata e NieR Replicant arrivano su GeForce Now - Che siate stati buoni o cattivi, GeForce NOW ha preparato dei regali imperdibili da scartare: questa settimana arrivano ben 4 nuovi giochi da streammare dal cloud. Tra questi, due epici RPG d'azione che vi terranno incollati agli schermi fino al nuovo anno: Zenless Zone Zero di HoYoverse, giusto in tempo per l'aggiornamento 1.

Il primo Story Pack di “Star Wars Outlaws” arriva su GeForce NOW - La Forza è con il cloud — GeForce NOW consente agli utenti di accedere ai giochi e ai contenuti più recenti senza dover attendere aggiornamenti o patch. In questo appuntamento di GFN Thursday è in arrivo il primo Story Pack di Star Wars Outlaws, accompagnata da una nuova reward in-game per godersi il gioco in grande stile.