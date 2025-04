21 nuovi titoli sono in arrivo su GeForce NOW

Otto titoli sul cloud già da questa settimana

Non è un pesce d’aprile: su GeForce NOW sono in arrivo ben 21 giochi! Preparatevi per un mese ricco di novità con l’aggiornamento GFN Thursday e un’anteprima dei titoli in arrivo nel cloud.

Questo mese include 8 giochi disponibili al day-one, tra cui The Talos Principle: Reawakened (10 aprile), Sunderfolk (23 aprile), Clair Obscur: Expedition 33 (23 aprile) e molti altri. Inoltre, l’advanced access a South of Midnight di Compulsion Games sarà presto disponibile. Siate tra i primi a provare questo attesissimo action-adventure ispirato allo stile gotico, senza attese per download o aggiornamenti, grazie a GeForce NOW. Impersonate Hazel, una tessitrice dai poteri magici, e avventuratevi nei miti del profondo Sud.

Infine, la celebre mappa Verdansk torna nella Stagione 3 di Call of Duty: Warzone, completamente rinnovata con miglioramenti grafici e di gameplay. Giocatela subito nel cloud, senza bisogno di scaricare patch.

Ecco la lista dei titoli disponibili questa settimana:

South of Midnight Advanced Access (Steam e Xbox, in arrivo prima del lancio)

Cat Quest (Epic Games Store)

Dark Deity 2 ( Steam )

) Hero Siege ( Steam )

) KARMA: The Dark World (Steam)

Sky: Children of the Light (Steam)

Train Sim World® 5 ( Steam )

) Vivat Slovakia ( Steam )

Aprile è ricchissimo di giochi. Date un’occhiate alle prossime uscite del mese:

South of Midnight (New release on Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 8/04)

Commandos Origins (New release on Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 9/04)

The Talos Principle: Reawakened (Nuovo rilascio su Steam, 10/04)

Night Is Coming (Nuovo rilascio su Steam, 14/04)

Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Nuovo rilascio su Steam, April 17)

Sunderfolk (Nuovo rilascio su Steam, 23/04)

Clair Obscur: Expedition 33 (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 24/04)

Tempest Rising (Nuovo rilascio su Steam, 24/04)

Aimlabs ( Steam )

) Backrooms: Escape Together ( Steam )

) Blood Strike ( Steam )

) ContractVille ( Steam )

) EXFIL ( Steam )

