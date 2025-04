11 nuovi titoli sono in arrivo questa settimana su GeForce NOW

È di nuovo quel momento della settimana: il GFN Thursday porta una nuova ondata di giochi nel cloud, con una selezione che spazia tra novità assolute e titoli di successo da non perdere.

Iniziamo con Hunt: Showdown 1896, ora disponibile su PC Game Pass e in arrivo su GeForce NOW. È l’occasione giusta per provare l’ultimo aggiornamento, che introduce nuove mappe, grafica migliorata e supporto a NVIDIA DLSS Super Resolution per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Che tu giochi da solo o con gli amici, l’azione non è mai stata così intensa.

Anche Mandragora: Whispers of the Witch Tree sbarca nel cloud questa settimana. Un titolo perfetto per chi ama il dark fantasy e gli action RPG, con un mondo profondo da esplorare, combattimenti impegnativi e una trama oscura che cattura fin dal primo momento.

Questi titoli, insieme ad altri 2.000, sono subito disponibili in streaming per tutti gli utenti GeForce NOW. Se non hai ancora provato il servizio, è il momento giusto per scoprire quanto sia semplice giocare alle ultime release su quasi qualsiasi dispositivo.

E non finisce qui: questa settimana arrivano ben 11 titoli. Ce n’è per tutti i gusti, pronti da avviare all’istante, senza download né attese.

Forever Skies (Nuovo rilascio su Steam, disponibile il 14/04)

Night Is Coming (Nuovo rilascio su Steam, disponibile il 14/04)

Hunt: Showdown 1896 (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass 15/04)

Crime Scene Cleaner (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass 17/04)

Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Nuovo rilascio su Steam, disponibile il 17/04)

Tempest Rising (Nuovo rilascio su Steam, Accesso Avanzato a partire dal 17/04)

Aimlabs (Steam)

ContractVille (Steam)

Gedonia 2 (Steam)

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (Steam)

Path of Exile 2 (Epic Games Store)

