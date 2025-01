Papa Francesco cade a Santa Marta: contusione all'avambraccio destro, nessuna frattura

Papa Francesco è caduto questa mattina nella sua residenza a Santa Marta, riportando una contusione all’avambraccio destro. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha comunicato che il pontefice non ha subito fratture e che il braccio è stato immobilizzato come misura precauzionale.

L’incidente segue un episodio simile avvenuto all’inizio di dicembre, quando Bergoglio aveva riportato un vistoso livido sul collo dopo aver battuto il mento sul comodino. Anche in quell’occasione, il Vaticano aveva rassicurato sullo stato di salute del Pontefice, che si era prontamente ripreso nonostante l’età avanzata.

