Papa Francesco, da oggi visitabile la tomba a Santa Maria Maggiore

Home » Social News » Papa Francesco, da oggi visitabile la tomba a Santa Maria Maggiore

Dalle 7 di questa mattina, domenica 27 aprile, i fedeli possono rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo i funerali e il corteo di ieri, che hanno visto la partecipazione di circa 400mila persone, è ora possibile visitare il luogo scelto da Bergoglio per il suo riposo eterno. Alle 16 di oggi è prevista la visita dei cardinali, che attraverseranno la Porta Santa, si fermeranno alla tomba e alle 17 celebreranno i Vespri.

La tomba si trova nella navata laterale tra la Cappella Paolina (della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza, vicino all'Altare di San Francesco. È realizzata in marmo ligure, con l'iscrizione "Franciscus" e la riproduzione della croce pettorale del Pontefice. Papa Francesco non è il primo Pontefice a non essere sepolto in Vaticano, ma il primo negli ultimi 122 anni: prima di lui, Leone XIII nel 1903 scelse la Basilica di San Giovanni in Laterano.

La Basilica di Santa Maria Maggiore ha segnato l'inizio e la fine del pontificato di Bergoglio. Il giorno dopo l'elezione, il 14 marzo 2013, il Papa si recò a venerare la Madonna Salus Populi Romani, un gesto che ha ripetuto prima e dopo ogni viaggio apostolico. Anche l'ultimo atto del suo pontificato si è svolto nella stessa Basilica, secondo il suo desiderio espresso nel testamento. A Santa Maria Maggiore riposano anche altri Pontefici, come Onorio III, Niccolò IV, Pio V, Sisto V, Clemente VIII, Paolo V e Clemente IX.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 33ª puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Funerale Papa Francesco, bufera per il selfie sorridente di Soeder e Steinmeier

Un selfie sorridente scattato prima di partecipare al funerale di Papa Francesco ha scatenato polemiche sui social.

Trump a Roma per i funerali del Papa e incontro con Zelensky

Donald Trump ha lasciato Roma dopo una missione di poco più di 12 ore. Arrivato nella Capitale alle 23 del 25 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato oggi ai funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile.