Funerale Papa Francesco, bufera per il selfie sorridente di Soeder e Steinmeier

Un selfie sorridente scattato prima di partecipare al funerale di Papa Francesco ha scatenato polemiche sui social. Markus Soeder, leader della Csu, ha postato su X una foto che lo ritrae insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier appena arrivati a Roma, scrivendo: "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier in Vaticano per le cerimonie funebri del defunto Papa Francesco".

Il gesto è stato giudicato inappropriato da diversi esponenti politici e utenti. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, politica liberale, ha commentato: "C'è qualcosa di poco dignitoso nei selfie dei viaggi funebri. Il funerale del Papa non è l'Oktoberfest", ironizzando anche: "È positivo che Soeder non abbia anche un kebab in mano".

Anche Dietmar Bartsch, esponente della sinistra, ha criticato il tono dell'immagine, definendola "un po' troppo allegra per un funerale". Numerosi utenti hanno definito il post privo di tatto. Successivamente, Soeder ha condiviso altre immagini da Piazza San Pietro, scrivendo: "Momenti di grande emozione a Roma poco prima dell'inizio del requiem. Papa Francesco ci mancherà molto" e sottolineando la grande partecipazione globale alle esequie.

Gerade in Rom gelandet: Nun geht es im Konvoi mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Vatikan zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst #Franziskus. pic.twitter.com/FgbiwUVSNW — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 26, 2025

Trump a Roma per i funerali del Papa e incontro con Zelensky

Donald Trump ha lasciato Roma dopo una missione di poco più di 12 ore. Arrivato nella Capitale alle 23 del 25 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato oggi ai funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile.

Zelensky a Roma per i funerali di Papa Francesco, possibile incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è giunto questa mattina a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. A confermare la presenza del presidente ucraino e della first lady Olena Zelenska è stato il portavoce Sergei Nykyforov, dopo che nella serata precedente Zelensky aveva espresso incertezza sulla sua partecipazione a causa di impegni militari urgenti a Kiev.

Papa Francesco, funerali oggi a San Pietro e corteo a Santa Maria Maggiore per l'ultimo saluto

È il giorno dei funerali di Papa Francesco, dopo il lungo omaggio di circa 250mila fedeli dal 23 aprile.