Trump valuta ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok e invita il Ceo all'insediamento

Donald Trump sta considerando un ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok per 60-90 giorni, da firmare subito dopo il suo insediamento di lunedì. La legge attuale, approvata con sostegno bipartisan, obbliga ByteDance a vendere la piattaforma per evitare il bando negli Stati Uniti, ma la sospensione permetterebbe di negoziare una soluzione alternativa. Secondo il Washington Post, questa decisione riflette il sostegno del presidente eletto verso TikTok, piattaforma che "ha aiutato a conquistare il voto dei giovani".

In segno di questa nuova intesa, il Ceo di TikTok, Shou Chew, parteciperà all’insediamento di Trump, seduto nel palco d’onore accanto a personalità di spicco come Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Durante il suo primo mandato, Trump aveva attaccato duramente TikTok, ma ora sembra voler salvaguardare la piattaforma.

La legge che impone la vendita di TikTok era stata firmata da Joe Biden, invocando preoccupazioni per la sicurezza nazionale e il rischio che la Cina potesse usare la piattaforma per spionaggio o propaganda. Tuttavia, la sospensione del bando consentirebbe all’amministrazione Trump di cercare un accordo alternativo e consolidare l’immagine di negoziatore del presidente.

La Corte Suprema, che sta valutando un ricorso di TikTok contro la legge, potrebbe confermare le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Gli esperti legali, però, dubitano che un ordine esecutivo possa superare una legge approvata dal Congresso. Alan Rozenshtein, ex consigliere del dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che tali ordini non possono modificare una legge, ma possono esprimere l’intenzione di non applicarla.

Gli alleati politici di Trump sostengono che il tycoon sia l’unico in grado di negoziare una soluzione, grazie alla sua esperienza e al mandato elettorale. Intanto, la sospensione del bando potrebbe rafforzare il legame tra Trump e gli utenti di TikTok.

Ilary Blasi conquista Tiktok: video virale in pochi minuti e 80mila follower in 24 ore - Ilary Blasi ha debuttato su tiktok, conquistando rapidamente la piattaforma con il suo primo video ironico che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni e più di 4000 commenti in poche ore. La celebre conduttrice televisiva, nota per la sua simpatia travolgente, ha esordito con una clip di pochi secondi in cui si è presentata come "nuova" sul social e ha chiesto l'aiuto dei follower: "non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi.

TikTok: la lingua dei giovani entra nella Treccani con cinque nuovi termini - Nel 2024, cinque parole nate e diffuse su TikTok sono entrate ufficialmente nella Treccani, segnando l'impatto del social media sul linguaggio quotidiano. TikTok, lanciato nel 2018 come piattaforma per brevi video, è diventato un punto di riferimento per ispirazione e apprendimento, influenzando il lessico italiano grazie ai termini più usati dai creator.

TikTok perde ricorso negli Usa: ByteDance dovrà vendere o affrontare il divieto entro gennaio - TikTok ha perso il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Washington, che conferma la legge firmata da Joe Biden lo scorso aprile, la quale impone la vendita della piattaforma da parte della società cinese ByteDance entro il 19 gennaio, o il divieto negli Stati Uniti.