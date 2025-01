MasterChef Italia: sfide green e ospiti d'eccezione nella puntata di stasera 16 gennaio

MasterChef Italia torna questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con una puntata dedicata alla sostenibilità e alla biodiversità. Gli aspiranti chef affronteranno una Mystery Box "green", cucinando con un tempo limitato di utilizzo dell'elettricità, promuovendo così il risparmio energetico in cucina.

La serata vedrà la partecipazione di due ospiti d'eccezione. Per l'Invention Test, il maestro pizzaiolo Franco Pepe, del rinomato ristorante "Pepe in Grani" a Caiazzo (Caserta), guiderà i concorrenti in una sfida notturna dedicata alla pizza, svelando i segreti della sua celebre pizza fritta. Franco Pepe è riconosciuto a livello mondiale ed è il primo pizzaiolo italiano ad essere nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Successivamente, nello Skill Test, gli aspiranti chef incontreranno Pía León, chef peruviana premiata nel 2021 come miglior chef donna del mondo dal World’s 50 Best Restaurant. Pía León, classe 1986, ha lavorato in ristoranti prestigiosi come "Astrid y Gaston" a Lima ed "El Celler de Can Roca" a Girona, Spagna. Tornata a Lima, ha collaborato con Virgilio Martinez al ristorante "Central" e successivamente ha aperto il suo ristorante "Kjolle", focalizzato sulla biodiversità e sulla valorizzazione dei prodotti locali.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono alla ricerca di un cambiamento significativo negli aspiranti chef, desiderosi di vedere determinazione e volontà di progredire. Gli errori non saranno più tollerati: chi dovrà abbandonare la competizione e per chi, invece, si accenderà una nuova opportunità?

Inoltre, prosegue l'appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, in onda alle 19:35 su Sky Uno e in streaming su NOW. Nelle prossime puntate, torneranno in cucina alcuni volti noti delle precedenti edizioni, come Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, ed Eleonora Riso, vincitrice in carica, che condivideranno ricette e esperienze culinarie.

MasterChef Italia continua il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole e il rispetto per l'ambiente. Dal 2013, il programma collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze alimentari durante le registrazioni, a favore della Onlus "Opera Cardinal Ferrari" di Milano. Inoltre, la produzione adotta un approccio plastic free ed eco-friendly, utilizzando prodotti di consumo compostabili ed ecosostenibili. Grazie a queste iniziative, MasterChef Italia ha ottenuto la certificazione "Food Waste Management System" da Bureau Veritas, prima realtà al mondo a ricevere questo riconoscimento.

Anticipazioni MasterChef Italia: colpi di scena tra Red Mystery Box e prove d’amore - A MasterChef Italia i fornelli si accendono di passione e sfida. Dopo le prime eliminazioni e gli episodi iniziali carichi di tensione, i cuochi amatoriali rimasti in gara affrontano un momento cruciale. Nei nuovi episodi, in onda giovedì 2 gennaio 2025 su Sky e Now, la competizione si intensifica.

MasterChef Italia 14: al via la Masterclass tra sfide, emozioni e prime eliminazioni - MasterChef Italia 14 entra nel vivo: dopo i Live Cooking delle scorse settimane, oggi, giovedì 26 dicembre, si aprono le porte della Masterclass per le prime sfide. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno alla prova i 18 aspiranti chef che hanno conquistato il grembiule bianco, oltre a due riserve pronte a subentrare in qualsiasi momento.

Alessia Amendola, figlia di Claudio, tra doppiaggio e cucina: la sua esperienza a MasterChef si ferma al blind test - Alessia Amendola, figlia dell'attore Claudio Amendola e della doppiatrice Marina Grande, ha partecipato alla quattordicesima edizione di MasterChef Italia. La doppiatrice romana, classe 1984, ha svelato il suo sogno di diventare chef durante la seconda puntata del celebre talent culinario.