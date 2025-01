Meteo, Ciclone mediterraneo e maltempo intenso: allerta su Sud Italia e Isole maggiori

In arrivo un radicale cambiamento meteorologico. Dopo le ultime ore di freddo pungente al Centro-Nord, una violenta perturbazione dal Nordafrica, definita ciclone mediterraneo, si prepara a colpire l'Italia con piogge torrenziali e venti di tempesta. Le regioni più a rischio sono Sardegna, Sicilia, Calabria e l'area ionica.

Secondo Andrea Garbinato di iLMeteo.it, le correnti si sposteranno gradualmente verso sud, portando aria calda e umida dal Maghreb. Giovedì 16 gennaio si registreranno nevicate locali a bassa quota tra Piemonte meridionale e Appennino tosco-emiliano, mentre i venti rimarranno freddi al Nord e lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio, le prime precipitazioni raggiungeranno Sardegna e Sicilia, con rovesci intensi.

La giornata più critica sarà venerdì 17, con accumuli di pioggia superiori ai 200 mm in Sicilia e Calabria, mentre la Sardegna affronterà fenomeni eccezionali. Lo Scirocco causerà un rapido scioglimento della neve, aggravando la piena di fiumi e torrenti, specie in Calabria. Il ciclone potrebbe mantenere condizioni estreme nel fine settimana, estendendo l’allerta a sabato e domenica.

Il weekend vedrà un aumento delle nuvole anche al Centro-Nord, con rovesci isolati e venti di tempesta al Sud, con raffiche superiori ai 100 km/h. Le temperature subiranno un rialzo, mettendo fine alle gelate estreme registrate in pianura negli ultimi giorni, ma l'intensità dei fenomeni richiede massima attenzione.

Previsioni Meteo

Giovedì 16: Al Nord cielo sereno e freddo; nubi irregolari altrove. Al Centro piogge sulla Sardegna orientale. Al Sud precipitazioni su Sicilia ionica e Calabria.

Venerdì 17: Al Nord bel tempo. Al Centro nubi sparse e maltempo in Sardegna. Al Sud maltempo intenso su Sicilia e Calabria, piogge in Basilicata e Cilento.

Sabato 18: Al Nord nubi in aumento. Al Centro maltempo in Sardegna e piogge sulle altre regioni. Al Sud fenomeni intensi su Calabria, Basilicata e Puglia.

Domenica 19: Piogge previste su Sardegna e Piemonte.

Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per valutare l'evoluzione del ciclone.

