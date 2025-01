Jannik Sinner sfida Tristan Schoolkate: orario, precedenti e dove seguire il match in tv

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 16 gennaio, per il secondo turno degli Australian Open contro l’australiano Tristan Schoolkate. Dopo aver superato Nicolas Jarry al primo turno, il tennista italiano affronta il numero 173 del ranking ATP, reduce dalla vittoria in quattro set contro Taro Daniel.

Il match tra Sinner e Schoolkate, prima sfida in assoluto tra i due giocatori, si giocherà alle ore 9. Sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con possibilità di seguirlo in streaming su Discovery+ e NOW.

Tristan Schoolkate, nato a Perth il 26 febbraio 2001, ha iniziato a giocare a tennis da bambino, spinto dal padre, ex allenatore. Entrato presto nel circuito giovanile, ha debuttato nei Challenger nel 2019 e nel circuito ATP nel 2021 grazie a una wild card. Nel 2021 ha conquistato il primo titolo ITF a Plaisir, vincendo anche il doppio, mentre nel 2023 ha trionfato nel Challenger di Guangzhou sia in singolare che in doppio.

Grazie a questi risultati e al debutto agli US Open dello scorso anno, Schoolkate ha raggiunto il best ranking di numero 167 ATP. Oggi sfida Sinner, in un incontro cruciale per proseguire la corsa agli Australian Open.

