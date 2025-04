Kalinskaya avanza a Madrid, Sinner ancora assente: fine della storia?

Esordio positivo per Anna Kalinskaya al Masters 1000 di Madrid: la tennista russa ha battuto la francese Diane Parry in due set, 7-6 (4), 6-4, accedendo al secondo turno del torneo sulla terra rossa spagnola. A far discutere però è l’assenza di Jannik Sinner, non presente al fianco della russa né in campo né fuori, alimentando le ipotesi su una rottura definitiva tra i due.

La relazione tra Kalinskaya e Sinner sarebbe giunta al capolinea, secondo voci sempre più insistenti. Già a inizio aprile, l’atleta russa aveva dichiarato: "Ho avuto un inizio d'anno sfortunato e difficile. È bello essere tornata e giocare a un livello così alto", frase che molti hanno interpretato come un velato riferimento alla separazione dal tennista italiano.

Negli ultimi tempi, Kalinskaya è stata fotografata in compagnia di Tomas Ferrari, suo ex compagno. I due sono stati visti insieme a Miami, con Ferrari presente nel box della russa durante il match contro Jessica Pegula, poi vinto dall’americana. Accanto a lui anche un cane di nome Bella, ulteriore dettaglio che ha acceso le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma.

