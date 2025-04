Sinner pronto al rientro, Draper e Alcaraz lo difendono: Non merita tutto questo odio

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio. Dopo i tre mesi di stop legati alla squalifica per il caso Clostebol, il numero uno del mondo si sta allenando intensamente a Montecarlo. Al suo fianco in questi giorni c’è Jack Draper, attuale numero 6 del ranking ATP e grande amico dell’azzurro, scelto come compagno di allenamento.

Proprio Draper ha difeso pubblicamente Sinner dagli attacchi ricevuti: “È una persona splendida e generosa, non merita l’odio che sta ricevendo. Sono sicuro che sia estraneo a tutta quella vicenda. In campo è sempre stato professionale, costante e ad altissimo livello: per questo è il numero uno al mondo”, ha dichiarato alla BBC.

Il britannico ha raccontato di aver scelto volontariamente di allenarsi con Sinner per alcuni giorni: “Sapevo che era a Montecarlo e mi sono organizzato. Se bisogna allenarsi, tanto vale farlo col migliore. Anche dopo questi mesi di pausa, il suo tennis è incredibile. Non vedo l’ora che torni nel circuito”.

Anche Carlos Alcaraz, sceso al terzo posto del ranking dopo la sconfitta con Rune a Barcellona, ha speso parole di stima per il rivale: “È stato un peccato non averlo nel circuito. Affrontarlo ci spinge a dare il massimo. Ora che torna, potremo di nuovo competere e divertirci con il nostro tennis”.

Potrebbe interessarti anche: