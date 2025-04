Sinner resta al comando: 52 settimane da numero uno nel ranking ATP

Jannik Sinner raggiungerà le 52 settimane consecutive da numero uno al mondo nel ranking ATP. Un traguardo storico, diventato ufficiale oggi dopo il forfait di Carlos Alcaraz dal torneo Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, sarà testa di serie numero uno sia nella capitale italiana sia al Roland Garros, dove dovrà difendere la semifinale dello scorso anno persa contro lo stesso Alcaraz.

La settimana numero 52 inizierà il 2 giugno, durante lo Slam parigino, e la 53 scatterà il 9 giugno. Il ritiro di Alcaraz pesa anche in classifica: lo spagnolo è sceso al terzo posto, superato da Zverev, che ha vinto a Monaco di Baviera. Attualmente il tedesco è a quota 7995 punti, Alcaraz a 7860, con 135 punti di distacco.

A Madrid, Alcaraz non aveva punti da difendere poiché aveva saltato anche l’edizione precedente per un infortunio. L’occasione per recuperare terreno era ideale, ma il ritiro potrebbe favorire Zverev, che ha da difendere solo 100 punti sulla terra spagnola.

Con questo traguardo, Sinner entra in un club ristretto: nell’Era Open, solo altri quattro giocatori hanno mantenuto per un anno il numero uno al loro primo ingresso in vetta alla classifica mondiale. Si tratta di Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt e Novak Djokovic.

