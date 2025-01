Sanremo 2025: Carlo Conti svela i co-conduttori tra musica, comicità e glamour

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston per il 75esimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. La rivelazione è avvenuta in diretta al Tg1, dove il direttore artistico ha illustrato una conduzione corale e diversificata, con un cast composto da artisti e personaggi dello spettacolo provenienti da mondi differenti.

Tra i co-conduttori ci saranno la top model Bianca Balti, l’attrice Miriam Leone, la cantante Elettra Lamborghini, i comici Geppi Cucciari, Katia Follesa e Nino Frassica, l’artista Mahmood, il conduttore Alessandro Cattelan, la showgirl Alessia Marcuzzi e il cantante Cristiano Malgioglio. Conti ha anticipato che il cast potrebbe arricchirsi ulteriormente con qualche altra sorpresa.

Ogni serata sarà unica e presenterà una combinazione diversa di volti noti. La prima serata vedrà Carlo Conti protagonista in solitaria, a meno di un’improvvisa partecipazione di due amici storici che il conduttore sta cercando di coinvolgere. Nella seconda serata saliranno sul palco con lui Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La terza serata sarà affidata a Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, mentre nella quarta, dedicata alle cover, saranno protagonisti Geppi Cucciari e Mahmood. Infine, la serata conclusiva vedrà la partecipazione di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Carlo Conti ha descritto il gruppo come energico e motivato, rivelando dettagli sulle loro reazioni. Bianca Balti, attualmente negli Stati Uniti per cure mediche, si è mostrata entusiasta, così come gli altri co-conduttori. Cristiano Malgioglio, con la sua consueta ironia, ha già iniziato a pianificare i suoi outfit per l'evento.

Il Festival di Sanremo 2025 promette di essere un evento all’insegna della varietà e dell’intrattenimento, con una conduzione condivisa che esalterà la diversità dei talenti coinvolti.

