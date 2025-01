Bonus elettrodomestici 2025: come funziona e attenzione al click day

La Legge di Bilancio 2025 introduce il bonus elettrodomestici, un'agevolazione destinata al rinnovo degli apparecchi domestici per sostenere il settore industriale europeo. Il contributo prevede un rimborso del 30% sul prezzo d'acquisto, con un massimo di 100 euro per tutti i nuclei familiari. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro, offrendo un sostegno maggiore alle fasce di reddito più basse.

Il bonus è valido per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare e riguarda esclusivamente apparecchi di classe energetica B o superiore, prodotti in Europa. Inoltre, è obbligatoria la sostituzione del vecchio elettrodomestico per favorire il riciclo e il corretto smaltimento. Per questa misura, il Governo ha stanziato 50 milioni di euro.

L'agevolazione sarà disponibile per tutto il 2025, ma le modalità operative verranno definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio. Tra queste, è previsto un click day per la presentazione delle domande, elemento cruciale per accedere ai fondi. Gli interessati dovranno quindi monitorare attentamente gli aggiornamenti, poiché i fondi potrebbero esaurirsi rapidamente.

Il bonus elettrodomestici si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale e sviluppo industriale. L'obiettivo è incentivare la transizione verde delle famiglie italiane, migliorando l'efficienza energetica domestica e supportando al contempo l'industria europea. Entro i prossimi mesi, un decreto congiunto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero dell’Economia e delle Finanze definirà i dettagli sui criteri di accesso, le modalità di erogazione e le procedure per presentare la richiesta.

Vista la modalità a click day e le risorse limitate, si raccomanda di prepararsi tempestivamente e di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali per non perdere l'opportunità.

Esclusione titoli di Stato dall'Isee: accesso agevolato a bonus e prestazioni sociali dal 2025 - Dal 2025 sarà possibile escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’Isee fino a un massimo di 50.000 euro. La misura, introdotta con la manovra di bilancio 2024 e coperta da un fondo di 44 milioni di euro, ha ricevuto ieri l'approvazione del decreto attuativo necessario per renderla operativa.

Manovra 2025: bonus edilizia, detrazioni sanitarie e agevolazioni per famiglie numerose - La legge di bilancio 2025 introduce importanti novità per le detrazioni fiscali, ridisegnando il sistema degli sconti in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. L’introduzione del quoziente familiare premia le famiglie più numerose e con redditi più bassi, offrendo benefici maggiori.

Anno nuovo con Red Dead Online: Blood Money e i bonus per i Collezionisti - La nascente scena criminale della frontiera paga profumatamente questo mese in Red Dead Online con i Lavori di Blood Money che forniscono RDO$, Oro e PE tripli. Inoltre, affronta i contratti di Blood Money per ottenere RDO$ e PE doppi fino al 3 febbraio.