Decreto bollette approvato: bonus da 200 euro, aiuti a famiglie, imprese e piscine

Il Decreto bollette è stato convertito in legge con il voto di fiducia del Senato, che ha approvato il provvedimento con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto, dopo il precedente via libera della Camera. Il decreto prevede un bonus straordinario da 200 euro per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, che può salire a 500 euro per chi già beneficia del bonus sociale.

Stanziati 600 milioni di euro per abbattere i costi energetici delle imprese ad alto consumo e altri 600 milioni per sostenere il Fondo per la transizione energetica industriale, destinato a progetti di efficienza energetica nel settore industriale.

Previsti 10 milioni di euro per sostenere le associazioni sportive che gestiscono impianti ad alto consumo, come le piscine. Introdotte offerte energetiche più trasparenti, e stabilita l'impignorabilità dei debiti legati alle bollette sugli immobili.

I clienti vulnerabili inclusi nel sistema a tutele graduali potranno rientrare nel mercato tutelato anche dopo la scadenza prevista del 31 marzo 2027.

