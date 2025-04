Bonus nuovi nati 2025 Inps: al via le domande per il contributo da 1.000 euro

Da oggi, giovedì 17 aprile, è possibile presentare domanda all’Inps per il Bonus nuovi nati 2025, un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. La misura, introdotta dall’ultima legge di bilancio, è rivolta a genitori che soddisfano specifici requisiti.

Possono richiederlo cittadini italiani, cittadini UE o stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro valido per più di sei mesi. È inoltre obbligatoria la residenza in Italia del genitore richiedente dalla data della nascita, adozione o affido del minore fino alla presentazione della domanda.

Altro requisito essenziale è il reddito Isee, che non deve superare i 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le somme ricevute per l’Assegno unico e universale.

La domanda va inviata online tramite il servizio dedicato entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. In alternativa, è possibile inoltrare la richiesta tramite il Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli istituti di patronato. A breve l’Inps comunicherà anche la data in cui il servizio sarà disponibile tramite l’app INPS Mobile.

