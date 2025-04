Bonus bebè 2025 da 1.000 euro: requisiti e modalità per richiederlo

Scattano le domande per il bonus bebè 2025, il contributo una tantum da 1.000 euro introdotto dalla legge di Bilancio e reso operativo oggi, lunedì 14 aprile, dall’Inps. Il beneficio, denominato Contributo Nuovi Nati, è destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025, e mira a sostenere le spese legate alla crescita del bambino.

Il bonus è esente da imposizione fiscale e prevede uno stanziamento di 330 milioni di euro per il 2025, che saliranno a 360 milioni annui dal 2026. L’Inps monitorerà l’andamento della misura, trasmettendo mensilmente i dati al Ministero del Lavoro e a quello dell’Economia.

Possono presentare domanda i cittadini italiani, quelli appartenenti all’Unione Europea e gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o altri permessi idonei. Il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda.

È necessario inoltre un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui per accedere al contributo.

