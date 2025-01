Ciclista 59enne cade dalla bici e viene travolto da un'auto: tragico incidente a Porto Mantovano

Un ciclista di 59 anni ha perso la vita a Porto Mantovano, in provincia di Mantova, dopo essere caduto dalla bicicletta e finito sotto un’automobile. L’incidente è avvenuto lungo la strada Spinosa, nella località Montata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto.

Un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta lo ha investito, aggravando le conseguenze dell’incidente. I soccorsi, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, constatandone il decesso sul posto.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, si sospetta che un malore improvviso possa aver contribuito alla perdita di controllo della bicicletta, determinando la caduta fatale.

