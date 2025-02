Mantova, Donna aggredita con dieci martellate dall'ex a Roncoferraro: 40enne arrestato

A Roncoferraro, in provincia di Mantova, una donna di 38 anni è stata aggredita con dieci martellate alla testa dal suo ex compagno, un 40enne di origini marocchine. La vittima, madre di due figli di 11 e 9 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo un delicato intervento chirurgico.

L'allarme è stato dato da un corriere che, durante una consegna, ha notato la donna insanguinata affacciata alla finestra della sua abitazione mentre chiedeva aiuto. Prima di essere sedata, la vittima ha identificato l'aggressore come il suo ex compagno.

L'uomo, con precedenti per maltrattamenti e lesioni personali, era stato recentemente denunciato dalla donna per stalking, avendo tentato più volte di entrare nella sua abitazione e presentandosi sotto casa in vari momenti della giornata. La vittima aveva installato una telecamera esterna per sicurezza, che l'uomo aveva cercato di danneggiare.

Grazie alle testimonianze e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'aggressore nella sua abitazione a Mantova. Attualmente è detenuto con l'accusa di tentato omicidio.

