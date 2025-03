Mantova, arrestata la figlia di Francesco Capuano, pensionato ucciso a Suzzara

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova, coadiuvati dalla Compagnia di Gonzaga, hanno arrestato Rosa Capuano, 46 anni, figlia della vittima Francesco Capuano, 79 anni, ex bidello originario di Napoli. L'uomo è stato trovato morto il 23 dicembre scorso nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano, con tre colpi di pistola alla testa.

Secondo le indagini, il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile al desiderio di Rosa Capuano di liberarsi della figura paterna, considerata possessiva, e alla convinzione di diventare erede universale. La donna è stata arrestata in provincia di Napoli, dove si era rifugiata dopo il sequestro della sua abitazione a Suzzara, e trasferita nel carcere di Mantova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

