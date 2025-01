Mantova: Giovane operaio agricolo muore schiacciato da rotoballa a Marcaria

Questa mattina intorno alle 8, un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un giovane operaio agricolo di 27 anni a Marcaria, in provincia di Mantova. Il dramma si è consumato in un'azienda agricola situata in Strada Molino, dove il giovane è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorritori del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) per avviare le indagini e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

