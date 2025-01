Fonseca tra le stelle del tennis: Alcaraz e Djokovic lodano il giovane talento brasiliano

Cresce l'attesa per la sfida tra Joao Fonseca, giovane promessa del tennis brasiliano, e Lorenzo Sonego nel secondo turno dell'Australian Open. Fonseca, 18 anni, ha attirato l'attenzione mondiale eliminando Andrey Rublev, numero 9 del ranking, al primo turno. Questa vittoria, seguita al trionfo nelle Next Gen ATP Finals, ha rafforzato la sua reputazione come possibile sorpresa del torneo.

Fonseca ha dichiarato: "Il mio obiettivo iniziale era qualificarmi per il tabellone principale, ma ora voglio di più. È la mentalità di un campione". Il brasiliano si è detto entusiasta della sfida contro Sonego, definito un "grandissimo giocatore".

A Melbourne, anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno elogiato il talento di Fonseca. Alcaraz ha definito incredibile la sua prestazione contro Rublev, evidenziando la maturità mostrata nel gestire la pressione. "Molto presto il nome di Joao Fonseca sarà nella lista dei migliori giocatori del mondo", ha affermato il campione spagnolo.

Djokovic ha aggiunto: "Adoro il modo in cui gioca i punti importanti. È emozionante vedere un giovane così talentuoso su un grande palcoscenico. Mi rivedo in lui quando avevo la sua età. Ha il potenziale per un futuro luminoso".

La sfida tra Fonseca e Sonego promette spettacolo, con il brasiliano deciso a confermare il suo talento su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale.

