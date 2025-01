Australian Open 2025: Passaro fuori, avanzano Alcaraz, Djokovic e tutti i big

L'Italia saluta una delle sue sorprese agli Australian Open 2025: Francesco Passaro, subentrato a Fabio Fognini, dopo aver eliminato Dimitrov, è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico e ha ceduto al francese Benjamin Bonzi in quattro set (2-6, 4-6, 6-3, 4-6). Dalla parte dei favoriti, Carlos Alcaraz non ha avuto difficoltà a superare il giapponese Yoshihito Nishioka, con un netto 6-0, 6-1, 6-4, avanzando al terzo turno dove affronterà il portoghese Nuno Borges.

Novak Djokovic, dopo qualche difficoltà nel primo turno, ha prevalso sul portoghese Jaime Faria con un 6-1, 6-7 (4), 6-3, 6-2, dimostrando una grande forza mentale, sebbene continui a risentire dei postumi dell'infortunio che ha condizionato la fine del 2024. Il serbo se la vedrà con il ceco Tomas Machac nel prossimo round.

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha sconfitto la spagnola Jessica Bousaz Maneiro con un 6-3, 7-5, avanzando a un match contro la danese Clara Tauson. Le altre vincenti del giorno sono Mirra Andreeva, che ha battuto la giapponese Moyuka Uchijima, e Naomi Osaka, che ha superato Karolina Muchova. La russa affronterà la polacca Magdalena Frech, mentre Osaka sfiderà la svizzera Belinda Bencic, vincente su Suzan Lamens.

