Maltempo in arrivo dall'Africa: piogge intense e venti forti nel weekend in Italia

Dopo un periodo di gelo alimentato da correnti artiche, il maltempo torna protagonista sull’Italia. L'anticiclone delle Azzorre continua a dominare il meteo su gran parte d’Europa, permettendo però l’arrivo di aria fredda dai Balcani. Il ciclone responsabile delle recenti nevicate si sta spostando verso la Grecia, ma un nuovo fronte di maltempo si prepara a colpire il Paese.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, oggi si registra tempo stabile con piogge concentrate soprattutto in Sicilia. Dalle regioni balcaniche, un nuovo nucleo di aria fredda, seppur meno intenso, alimenterà una depressione sull’Algeria. Questo fenomeno darà origine a un ciclone mediterraneo che, da venerdì 17, influenzerà il meteo su gran parte dell’Italia.

Fino a giovedì, venti di Grecale porteranno ancora freddo, mentre da venerdì i venti di Scirocco ruoteranno attorno al ciclone, aumentando le temperature sulle regioni centrali e meridionali. Al Nord, invece, il clima resterà freddo con venti nordorientali. Il weekend sarà caratterizzato da piogge insistenti, soprattutto su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Precipitazioni abbondanti, con rischio di eventi alluvionali, sono attese sulle Isole Maggiori.

Sui bacini meridionali, venti di Scirocco e Levante raggiungeranno raffiche fino a 100 km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte. Al Nord, invece, si prevede solo un aumento della nuvolosità domenica.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Mercoledì 15: Sole e freddo al Nord, cielo coperto al Centro, piogge in Sicilia.

Sole e freddo al Nord, cielo coperto al Centro, piogge in Sicilia. Giovedì 16: Bel tempo al Nord, nubi irregolari e piogge in Sardegna orientale e Sud Italia.

Bel tempo al Nord, nubi irregolari e piogge in Sardegna orientale e Sud Italia. Venerdì 17: Soleggiato al Nord, nuvoloso al Centro, maltempo intenso al Sud, in particolare in Sicilia e Calabria.

Il fine settimana sarà segnato da piogge diffuse al Centro-Sud e forti venti sui bacini meridionali.

