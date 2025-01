Meloni, accordo energia Italia-Albania-Emirati Arabi per cavo sottomarino e energia verde

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la firma di un accordo strategico tra Italia, Albania ed Emirati Arabi, volto a creare una nuova interconnessione energetica tra le due sponde dell’Adriatico. Durante il World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Meloni ha spiegato che il progetto prevede la produzione di energia verde in Albania, con una parte destinata all’esportazione verso l’Italia tramite un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico.

Il progetto coinvolge governi, settori privati e operatori delle reti, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale per una transizione energetica sostenibile. La presidente del Consiglio si è dichiarata orgogliosa di questa iniziativa, sottolineando come dimostri la possibilità di costruire nuove sinergie anche tra partner apparentemente lontani geograficamente.

Meloni ha evidenziato l’importanza di un approccio pragmatico nella transizione energetica globale, criticando l’idea di perseguire la decarbonizzazione a scapito dello sviluppo economico. Ha inoltre ribadito l’urgenza di triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030 e raddoppiare il tasso di efficienza energetica, adottando soluzioni realistiche e sostenibili per abbandonare i combustibili fossili.

L’accordo rappresenta un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi climatici e lo sviluppo di infrastrutture strategiche per l’energia verde.

