Meloni al vertice di Parigi sull'Ucraina: l'Italia ribadisce il no alle truppe, focus su unità occidentale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà domani, giovedì 27 marzo, a un vertice all'Eliseo a Parigi, dedicato alla pace e alla sicurezza in Ucraina. L'incontro coinvolgerà i leader di oltre 30 nazioni, tra cui paesi europei, del Commonwealth e dell'Asia.

Meloni intende ribadire la posizione dell'Italia contraria all'invio di truppe europee sul suolo ucraino, considerata rischiosa e inefficace per la risoluzione del conflitto. Tuttavia, il governo italiano è aperto a una missione di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, subordinata a un accordo tra Russia e Ucraina.

Un altro obiettivo della premier è mantenere l'unità del fronte occidentale, evitando divisioni tra Stati Uniti e Unione Europea, soprattutto riguardo alle tensioni sui dazi. Sono in corso contatti diplomatici per organizzare una visita di Meloni negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump.

Dopo recenti divergenze tra Forza Italia e Lega sulla politica estera, il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che non sono necessari chiarimenti in Consiglio dei Ministri, sottolineando la lealtà tra le forze politiche alleate.

La coalizione di centrodestra sta discutendo le elezioni regionali, con particolare attenzione al Veneto, dove non è ancora stato definito il successore di Luca Zaia. Il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia ha affermato che la data del voto non è un tema divisivo e che il partito è concentrato su un programma condiviso con gli alleati.

Rimane centrale la questione migranti in vista del prossimo Consiglio dei Ministri, previsto probabilmente per venerdì, durante il quale è atteso il nuovo decreto Albania. Il provvedimento potrebbe trasformare i due hotspot in Albania da centri di prima accoglienza a Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Meloni ha discusso di "partenariato Sud", Africa e del Piano Mattei con il Commissario europeo per i partenariati internazionali, Josef Sikela, in visita in Italia.

Dopo il vertice di Parigi, la premier incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il presidente polacco Andrzej Duda e sabato interverrà al congresso nazionale di Azione.

