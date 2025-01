Pechino Express 2025: Annunciate le 9 Coppie in Gara e le Novità della Nuova Edizione

La nuova edizione di Pechino Express, il reality show targato Sky Original e prodotto da Banijay Italia, è pronta a sorprendere il pubblico con il suo itinerario intitolato "Fino al tetto del mondo". I concorrenti attraverseranno le Filippine, la Thailandia e il Nepal, affrontando sfide mozzafiato tra oceani cristallini, giungle misteriose e vette imponenti.

Alla guida del programma torna Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru dei The Jackal.

Ecco le nove coppie pronte a intraprendere questa avventura:

1. Virna Toppi e Nicola Del Freo – I Primi Ballerini: Marito e moglie, entrambi Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, noti per la loro eleganza e tecnica impeccabile.

2. Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – Gli Spettacolari: Lui, comico e attore celebre per "Colorado"; lei, cantautrice e produttrice discografica con collaborazioni con artisti come Laura Pausini ed Emma.

3. Jey e Checco Lillo – I Magici: Jey, mago moderno e fenomeno del web; Checco, studente universitario e appassionato di gaming.

4. Ivana Mrázová e Giaele De Donà – Le Atlantiche: Modelle e influencer, entrambe con esperienze al Grande Fratello VIP.

5. Jury Chechi e Antonio Rossi – I Medagliati: Leggende dello sport italiano; Chechi, ginnasta soprannominato "Il signore degli anelli", e Rossi, ex canoista plurimedagliato olimpico.

6. Giulio Berruti e Nicolò Maltese – Gli Estetici: Berruti, attore e imprenditore nel settore medico-estetico; Maltese, esperto in informazione scientifica e appassionato di musica.

7. Nathalie Guetta e Vito Bucci – I Fedeli: Guetta, attrice nota per "Don Matteo"; Bucci, segretario di produzione con esperienza nel mondo televisivo.

8. Dolcenera e Gigi Campanile – I Salentini: Lei, cantautrice e polistrumentista con cinque partecipazioni al Festival di Sanremo; lui, avvocato e suo compagno da oltre 25 anni.

9. Samanta e Debora Togni – Le Sorelle Togni: Samanta, ballerina e conduttrice televisiva; Debora, muratrice d'inverno e bagnina d'estate, con una passione per il fitness.

Questa edizione promette emozioni intense e avventure indimenticabili, con un cast eterogeneo pronto a mettersi alla prova lungo un percorso che li condurrà dalle spiagge delle Filippine alle vette del Nepal.

Non perdere l'appuntamento con Pechino Express 2025, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

