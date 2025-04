Pechino Express in Thailandia: 233 km da Chiang Mai a Tha Ton tra sfide estreme e i temuti Sette Mostri

La nuova tappa di Pechino Express, in onda oggi giovedì 10 aprile alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, si svolge interamente nel nord della Thailandia lungo un percorso di 233 chilometri. Le sei coppie ancora in gara partiranno da Chiang Mai, attraverseranno Mae Rim e raggiungeranno il traguardo a Tha Ton, tra paesaggi spettacolari e sfide sempre più dure.

La puntata introduce uno degli appuntamenti più temuti: la prova dei Sette Mostri, in cui i concorrenti dovranno mangiare piatti tipici thailandesi, spesso lontani dal gusto occidentale, prima di poter continuare la corsa verso il Tappeto Rosso. Una delle prove più odiate dal cast, ma tra le più attese dal pubblico.

In gara restano sei coppie: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Oggi dovranno affrontare anche due Libri Rossi, traguardi intermedi che possono cambiare radicalmente le sorti della corsa.

La tappa si annuncia decisiva per il proseguimento del viaggio verso il Nepal e sarà la busta nera, al termine della gara, a stabilire se ci sarà un’eliminazione.

Elettra Lamborghini ospite speciale nella quinta tappa di Pechino Express 2025 - Nella puntata di stasera, giovedì 3 aprile 2025, di Pechino Express 2025, i concorrenti affronteranno una tappa di 374 chilometri da Sukhothai a Chiang Mai, nel nord della Thailandia. Le sette coppie in gara dovranno evitare Elettra Lamborghini, ospite speciale e portatrice della "bandiera leopardata", un malus che potrebbe costare loro minuti preziosi.

Pechino Express 2025: al via la tappa thailandese da Khon Kaen a Phitsanulok - Il viaggio di Pechino Express 2025 prosegue in Thailandia, nota come la "Terra della libertà", caratterizzata da una profonda spiritualità, paesaggi naturali mozzafiato e una vivace modernità. Nella puntata di stasera, giovedì 27 marzo, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una tappa impegnativa di 450 chilometri, partendo da Khon Kaen e dirigendosi verso Phitsanulok.

Pechino Express 2025: eliminati i Primi Ballerini nella terza puntata - Nella terza puntata di Pechino Express 2025, trasmessa giovedì 20 marzo su Sky e in streaming su NOW, la coppia dei Primi Ballerini, composta da Virna Toppi e Nicola Del Freo, è stata eliminata. La tappa, ultima nelle Filippine, ha visto le coppie affrontare un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa.