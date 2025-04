Pechino Express 2025 in Nepal: le cinque coppie in gara per un posto in semifinale

Ottava tappa per Pechino Express 2025, oggi giovedì 24 aprile, con la prima corsa in Nepal, terzo e ultimo Paese della rotta di quest’edizione. Le cinque coppie rimaste in gara si sfidano lungo un percorso di 430 chilometri con in palio l’accesso alla semifinale. Guidati da Costantino della Gherardesca e con la partecipazione dell’inviato speciale Fru, i concorrenti partiranno dalla valle di Katmandu, per raggiungere la tappa intermedia di Bandipur, dove si trova il Libro Rosso, e concluderanno la corsa a Pokhara, seconda città del Paese.

Le coppie ancora in gioco sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

La puntata andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno, disponibile anche in streaming su NOW, on demand e su Sky Go. I viaggiatori si troveranno a fronteggiare un ambiente molto diverso rispetto alle tappe precedenti tra Filippine e Thailandia, tra climi estremi e territori segnati da una grande varietà di culture, etnie e religioni.

