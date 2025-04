Elettra Lamborghini ospite speciale nella quinta tappa di Pechino Express 2025

Nella puntata di stasera, giovedì 3 aprile 2025, di Pechino Express 2025, i concorrenti affronteranno una tappa di 374 chilometri da Sukhothai a Chiang Mai, nel nord della Thailandia. Le sette coppie in gara dovranno evitare Elettra Lamborghini, ospite speciale e portatrice della "bandiera leopardata", un malus che potrebbe costare loro minuti preziosi.

Le coppie ancora in gara sono: i "Medagliati" Jury Chechi e Antonio Rossi, i "Complici" Dolcenera e Gigi Campanile, i "Cineasti" Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli "Estetici" Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le "Sorelle" Samanta e Debora Togni, i "Magici" Jey e Checco Lillo e le "Atlantiche" Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

La tappa inizierà a Sukhothai, con le coppie che dovranno raggiungere il villaggio di Lampang per firmare il Libro Rosso, influente sull'andamento della gara, per poi proseguire verso il traguardo a Chiang Mai. La presenza di Elettra Lamborghini e della sua "bandiera leopardata" aggiungerà ulteriore tensione alla competizione.

La puntata andrà in onda alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Pechino Express 2025: al via la tappa thailandese da Khon Kaen a Phitsanulok - Il viaggio di Pechino Express 2025 prosegue in Thailandia, nota come la "Terra della libertà", caratterizzata da una profonda spiritualità, paesaggi naturali mozzafiato e una vivace modernità. Nella puntata di stasera, giovedì 27 marzo, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una tappa impegnativa di 450 chilometri, partendo da Khon Kaen e dirigendosi verso Phitsanulok.

Pechino Express 2025: eliminati i Primi Ballerini nella terza puntata - Nella terza puntata di Pechino Express 2025, trasmessa giovedì 20 marzo su Sky e in streaming su NOW, la coppia dei Primi Ballerini, composta da Virna Toppi e Nicola Del Freo, è stata eliminata. La tappa, ultima nelle Filippine, ha visto le coppie affrontare un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa.

Pechino Express 2025: stasera ultima tappa nelle Filippine - Questa sera, giovedì 20 marzo, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la terza e ultima tappa filippina di Pechino Express 2025. I viaggiatori, guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, affronteranno un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa, nell'isola di Palawan.