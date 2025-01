Il DLSS arriva su molti titoli

Il DLSS arriva su Assetto Corsa EVO, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, SMITE 2 & Honkai: Star Rail

Il 30 gennaio, il DLSS diventerà ancora più bello e performante con il lancio della versione 4. Grazie ai miglioramenti apportati a tutte le tecnologie DLSS esistenti e al nuovo moltiplicatore di prestazioni DLSS Multi Frame Generation, il DLSS 4 offrirà velocità suprema e grafica superiore, grazie all'intelligenza artificiale. Ecco alcuni punti salienti:

NVIDIA DLSS è una suite di tecnologie di rendering neurale alimentata dai Tensor Core di GeForce RTX che aumenta il frame rate e offre immagini nitide e di alta qualità in grado di competere con il rendering a risoluzione nativa. Con il rilascio del DLSS 4, DLSS Multi Frame Generation per le schede grafiche e i laptop GeForce RTX Serie 50 e gli aggiornamenti di tutte le altre tecnologie DLSS, il DLSS è stato ancora una volta aggiornato. DLSS Multi Frame Generation genera fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente, lavorando all'unisono con la suite completa di tecnologie DLSS per moltiplicare i frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale a forza bruta. Questo enorme miglioramento delle prestazioni sulle schede grafiche GeForce RTX 5090 sblocca un gioco in 4K a 240 FPS completamente in ray-tracing.

Il DLSS 4 introduce anche il più grande aggiornamento ai suoi modelli di IA dal rilascio del DLSS 2.0 nel 2020. DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution e DLAA saranno ora alimentati dalla prima applicazione in tempo reale di “trasformer” del settore grafico, la stessa architettura avanzata che alimenta modelli di AI di frontiera come ChatGPT, Flux e Gemini.

Gli utenti di NVIDIA App potranno anche aggiornare giochi e applicazioni per sfruttare questi miglioramenti. 75 giochi e app DLSS con Frame Generation possono essere aggiornati a DLSS Multi Frame Generation sulle GPU GeForce RTX Serie 50.

Più di 700 giochi e applicazioni sono dotati di tecnologie RTX e ogni settimana ne vengono rilasciati di nuovi. Ecco una nuova lista di giochi DLSS disponibili a partire da questa settimana, in vista dell'uscita del DLSS 4:

Assetto Corsa EVO: Assetto Corsa EVO di KUNOS Simulazioni e 505 Games, che entrerà in Early Access il 16 gennaio , rappresenta un importante salto di qualità nell'universo di Assetto Corsa, offrendo un'esperienza di simulazione di gara notevolmente arricchita. Quest'ultimo capitolo introduce una grande quantità di caratteristiche e modalità di gioco, rese possibili solo dal nuovo motore proprietario di KUNOS, che supporta un ciclo completo di 24 ore di gara, un'illuminazione all'avanguardia, condizioni atmosferiche e di pista dinamiche e una grafica fotorealistica. Il gioco includerà auto di diverse classi che abbracciano anni di storia dell'automobilismo. Dalle auto da strada, alle classiche, alle hypercar e alle auto da corsa, ogni veicolo è riprodotto attraverso il sistema avanzato di KUNOS che simula le prestazioni meccaniche, elettroniche e aerodinamiche, alzando ulteriormente il livello di realismo. Assetto Corsa EVO avrà anche il supporto al day 0 per DLSS Super Resolution, garantendo ai piloti di simulazione con configurazioni Surround a triplo monitor un frame rate veloce. Nel corso dell’Early Access, la tecnologia e le caratteristiche di Assetto Corsa EVO saranno ampliate e verrà aggiunta gradualmente una mappa open world che ricrea i dintorni del leggendario Nürburgring.

Honkai: Star Rail : il 15 gennaio viene lanciata la nuova versione 3.0 "Paean of Era Nova" of Honkai: Star Rail, che permette ai giocatori di accedere al tanto atteso nuovo mondo di Amphoreus e a un nuovo capitolo della storia principale. Contemporaneamente, un nuovo aggiornamento per PC di Honkai: Star Rail, aggiunge il supporto DLSS Super Resolution, permettendo ai giocatori GeForce RTX di accelerare le prestazioni alle massime risoluzioni e livelli di dettaglio. Preparatevi ad avventurarvi nel “viaggio di Hero” con nuovi personaggi giocabili e linee narrative mondiali alimentate dall’aggiornamento DLSS Super Resolution.

: SMITE 2 di Hi-Rez Studios e Titan Forge Games è disponibile gratuitamente da . Diventate un dio e fate la guerra in SMITE 2, l'atteso seguito del leggendario MOBA in terza persona. Il lancio di SMITE 2 come gioco gratuito è accompagnato da un nuovo aggiornamento, che aggiunge una nuova serie di contenuti, oltre che il supporto DLSS Super Resolution, DLAA, e NVIDIA Reflex. TankHead: In TankHead, i giocatori si mettono nei panni di Whitaker, un sonnambulo che si avventura illegalmente nella ECA in missioni di recupero di oggetti di grande valore. Per sopravvivere al duro ambiente, Whitaker “tele-proietta” la sua coscienza in un Needle, — un robusto drone in grado di resistere alle condizioni implacabili dell'ECA. Controllando sia il corpo che la torretta di queste armi speciali, i giocatori devono padroneggiare le manovre per mantenere la loro armatura rivolta verso il nemico, proteggendo al contempo i motori vulnerabili. Questo distinto sistema di guerra tra carri armati costituisce il cuore di TankHead. I giocatori che entrano nella battaglia in TankHead possono accrescere la loro esperienza accelerando i frame rate con DLSS Super Resolution e Frame Generation.

Sono in arrivo altre integrazioni DLSS per una serie di giochi.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.

