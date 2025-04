DLSS in 6 nuovi titoli

DLSS accelera le prestazioni in 6 nuovi titoli, tra cui Steel Seed e The Talos Principle: Reawakened

Le tecnologie RTX di NVIDIA portano il massimo dell’esperienza PC ai giocatori GeForce RTX in oltre 700 giochi e applicazioni. Questa settimana, DLSS 4 con Multi Frame Generation moltiplica le prestazioni in Steel Seed.

DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution sono disponibili in RuneScape: Dragonwilds, Tempest Rising e The Talos Principle: Reawakened. Inoltre, Clair Obscur: Expedition 33 è in arrivo con DLSS Super Resolution, mentre Commandos: Origins è ora disponibile con DLSS Super Resolution.

Steel Seed : sviluppato da Storm in a Teacup e pubblicato da ESDigital Games, è un'avventura stealth-action ambientata in un mondo sci-fi oscuro, dove l’umanità è sull’orlo dell’estinzione. Il gioco sarà disponibile dal 22 aprile e, al lancio, tutti i giocatori con GPU GeForce RTX potranno migliorarne le prestazioni grazie al supporto DLSS. Chi possiede una GeForce RTX serie 50 potrà sfruttare al massimo i frame rate con DLSS Multi Frame Generation, mentre gli utenti con schede RTX serie 40 potranno aumentare le prestazioni grazie a DLSS Frame Generation. Tutti, inoltre, potranno attivare DLSS Super Resolution basato sul più recente modello AI Transformer. Prima dell'uscita del gioco, gli utenti Steam possono scaricare una demo ottimizzata con DLSS Super Resolution qui.

