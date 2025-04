Il DLSS 4 con Multi Frame Generation su vari titoli

Il DLSS 4 con Multi Frame Generation è in arrivo su Enotria: The Last Song, THE FINALS e Wild Assault

Questa settimana, il DLSS 4 con Multi Frame Generation moltiplica le prestazioni in Enotria: The Last Song, THE FINALS e Wild Assault. Inoltre, The Last of Us™ Part II Remastered è ora disponibile con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution e DLAA.

Date uno sguardo a questi nuovi giochi e a come la nostra tecnologia RTX stia offrendo la migliore esperienza di gaming da PC per i giocatori GeForce RTX (qui un approfondimento con maggiori dettagli):

Wild Assault : Wild Assault di Combat Cat Studio è uno sparatutto multigiocatore PvP in terza persona, 20 contro 20, alimentato dall'Unreal Engine 5 e basato su classi, con un cast di personaggi antropomorfi dotati di abilità uniche a tema animale, in arrivo l'11 aprile. Utilizzando il DLSS 4 con Multi Frame Generation, in combinazione con DLSS Super Resolution, i frame rate sulle GPU GeForce RTX serie 50 sono moltiplicati in media di 5 volte in 4K, con tutte le impostazioni al massimo, consentendo a tutti i possessori di una scheda della serie 50 di giocare a oltre 230 FPS, fino a 415 FPS. È possibile vedere il DLSS 4 in azione in questo trailer.

DLSS 4 disponibile in NARAKA: BLADEPOINT - In arrivo nuovi driver GeForce Game Ready e aggiornamenti ReflexQuesta settimana introduciamo il supporto DLSS 4 per NARAKA: BLADEPOINT, oltre a integrare le tecnologie RTX in diversi nuovi giochi. Inoltre, è ora disponibile il nuovo plugin DLSS 4 per Unreal Engine 5, consentendo a tutti gli sviluppatori di incorporare l’intera suite di tecnologie DLSS 4 nei loro giochi, applicazioni e progetti.

DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo - DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo in Marvel Rivals, Delta Force: Black Hawk Down e Indiana Jones e l’antico cerchio! Inoltre, sono disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready e sono in arrivo prossima settimana i driver Studio La nuova GeForce RTX 5070 Ti è finalmente disponibile! Oggi rilasciamo anche i nostri ultimi driver GeForce Game Ready, essenziali per gli utenti che aggiungono questa scheda ai loro sistemi.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.