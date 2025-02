DLSS 4 disponibile in NARAKA: BLADEPOINT

In arrivo nuovi driver GeForce Game Ready e aggiornamenti Reflex

Questa settimana introduciamo il supporto DLSS 4 per NARAKA: BLADEPOINT, oltre a integrare le tecnologie RTX in diversi nuovi giochi. Inoltre, è ora disponibile il nuovo plugin DLSS 4 per Unreal Engine 5, consentendo a tutti gli sviluppatori di incorporare l’intera suite di tecnologie DLSS 4 nei loro giochi, applicazioni e progetti.

NVIDIA Reflex si espande ulteriormente, arrivando su nuovi titoli e aggiornamenti, tra cui Deadlock. Dall’ultimo aggiornamento, Reflex è stato implementato in 11 giochi single-player e multiplayer, riducendo la latenza del PC per milioni di giocatori GeForce RTX. In tutti questi titoli, i giocatori possono anche attivare NVIDIA DLSS per aumentare i frame rate e ridurre ulteriormente la latenza.

Inoltre, sono in arrivo i nuovi driver GeForce Game Ready, che introducono il supporto per DLSS 4 con aggiornamenti Multi Frame Generation per NARAKA: BLADEPOINT e il supporto per Monster Hunter Wilds, disponibile da oggi con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution e riflessi ray-tracing, oltre al supporto per 29 nuovi display gaming compatibili con G-SYNC.

Ecco un riepilogo dei nuovi titoli e aggiornamenti che sfruttano la tecnologia RTX per offrire ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza possibile su PC. Trovate le descrizioni complete di ogni gioco nei nostri articoli su DLSS e Reflex:

NARAKA: BLADEPOINT : Uno dei dieci giochi più giocati su Steam ogni settimana, questo battle royale basato sul combattimento corpo a corpo merita le migliori prestazioni. A breve, il gioco aggiornerà la sua suite di funzionalità DLSS per includere il supporto a DLSS Multi Frame Generation, permettendo ai giocatori di incrementare ulteriormente i frame rate. Sulle GPU GeForce RTX serie 50, questa tecnologia si combina con altre funzionalità DLSS per aumentare le prestazioni fino a 3,4 volte rispetto al rendering tradizionale.

DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo - DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo in Marvel Rivals, Delta Force: Black Hawk Down e Indiana Jones e l’antico cerchio! Inoltre, sono disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready e sono in arrivo prossima settimana i driver Studio La nuova GeForce RTX 5070 Ti è finalmente disponibile! Oggi rilasciamo anche i nostri ultimi driver GeForce Game Ready, essenziali per gli utenti che aggiungono questa scheda ai loro sistemi.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.